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Bozüyük'te müftülük çalışanlarına afetlerde psikolojik destek eğitimi verildi

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Bozüyük'te müftülük çalışanlarına afetlerde psikolojik destek eğitimi verildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Müftülüğü personeline 'Afet ve Acil Durumlarda Psikolojik İlk Yardım' eğitimi verildi. Eğitimde afetlerden etkilenen bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına doğru yaklaşım, iletişim ve zamanında destek konuları ele alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, müftülük personeline yönelik 'Afet ve Acil Durumlarda Psikolojik İlk Yardım' eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Bozüyük Müftülüğünde görevli personele yönelik düzenlenen eğitimde, afet ve acil durumlarda bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına doğru şekilde yaklaşılması konusunda bilgi verildi. Eğitimde, afetlerden etkilenen bireylere yönelik psikolojik ilk yardımın önemi, doğru iletişim yöntemleri ve ihtiyaç duyulan desteğin sağlanmasına ilişkin konular ele alındı.

"Toplumda farkındalığı artırmaya yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, afet ve acil durumlarda psikolojik desteğin önemine dikkat çekerek, "Afetlerden etkilenen bireylerin yalnızca fiziksel değil, psikolojik ihtiyaçlarının da karşılanması büyük önem taşıyor. Bu süreçte doğru yaklaşım yöntemlerinin bilinmesi ve ihtiyaç duyan kişilere zamanında destek verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda toplumda farkındalığı artırmaya yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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