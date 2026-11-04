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Bilecik Bozüyük'te polis 36 vatandaşa dolandırıcılık ve KADES bilgisi verdi

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Bilecik Bozüyük'te polis 36 vatandaşa dolandırıcılık ve KADES bilgisi verdi
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Bilecik Bozüyük'te Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 36 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarını anlattı. Çalışmada KADES bilgisi verilip broşür dağıtıldı; ekipler dolandırıcılığa karşı bilinçli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara yönelik dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında 36 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden korunma yolları anlatıldı. Çalışmada ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilerek uygulamanın nasıl kullanılacağı aktarıldı. Genel güvenlik konularında da bilgilendirilen vatandaşlara, dikkat edilmesi gereken hususları içeren broşürler dağıtıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların bilinçli ve tedbirli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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