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Bilecik Bozüyük'te yağış nedeniyle devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.A'nın (24) kullandığı 26 AHH 326 plakalı motosiklet, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.N.K. (20) olay yerine gelen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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