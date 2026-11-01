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Bilecik ve Bozüyük'te uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik ve Bozüyük'te uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı
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Bilecik ve Bozüyük'te yapılan aramalarda araçta ve şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ile aparat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde araçta ve üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araç ve araçtaki 3 kişi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheli hareketlerde bulunan şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, zanlıların üzerinde uyuşturucu ve aparat ele geçirildi.

Yakalanan 4 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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