Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Bozüyük'te narkotik ekipleri uyuşturucu bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 2 zanlı hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Batman'da 12 yıllık sır! 'Örgüte katıldı' dediği engelli oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

Oğlu için 'örgüte katıldı' demişti! 12 yıl sonra baba tutuklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis 'Alkol haram, içme' dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu

Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da

Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu19

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Görüntü İsrail'den! Gece yarısı gizemli uçuş