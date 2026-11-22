Bilecik Bozüyük'te araçta ve üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta ve 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu. Aramada muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı, haklarında uyuşturucu suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçta ve üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araç ve araçtaki 2 kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA