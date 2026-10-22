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Bilecik'te Bozüyük-Bursa kara yolunun 4 kilometrelik kesimi trafiğe açıldı

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Bilecik'te Bozüyük-Bursa kara yolunun 4 kilometrelik kesimi trafiğe açıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D-200 kara yolunda asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm trafiğe açılırken, sürücüler yolu yeniden kullanmaya başladı.

Bilecik'te asfalt yenileme çalışmaları yapılan Bozüyük- Bursa kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D-200 kara yolunun Bozüyük-Bursa istikametinde çift şerit tek yön yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sona erdi. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta ulaşım yeniden sağlanırken, Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler yolu kullanmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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