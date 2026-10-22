Bilecik'te Bozüyük-Bursa kara yolunun 4 kilometrelik kesimi trafiğe açıldı

Bilecik'te Bozüyük-Bursa kara yolunun 4 kilometrelik kesimi trafiğe açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D-200 kara yolunda asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm trafiğe açılırken, sürücüler yolu yeniden kullanmaya başladı.
Bilecik'te asfalt yenileme çalışmaları yapılan Bozüyük- Bursa kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D-200 kara yolunun Bozüyük-Bursa istikametinde çift şerit tek yön yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sona erdi. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta ulaşım yeniden sağlanırken, Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler yolu kullanmaya başladı.