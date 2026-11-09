Bozüyük'te kaza yapan otomobil terk edildi, ihbar edilen 2 yaralı çıkmadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaza yapan araç terk edilmiş halde bulundu.

Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yolun sağ tarafındaki toprak arazide 11 DT 499 plakalı otomobilin kaza yapmış halde olduğunu gördü. Araç içerisinde ve çevresinde yapılan kontrollerde herhangi bir yaralıya rastlanmadı.

Yapılan incelemede aracın sahibi Ömer T. (38), otomobilin öz yeğeni Emrullah Ç. T. (15) tarafından izinsiz alındığını ve kaza sonrasında olay yerinin terk edildiğini beyan etti. Şahsın telefon numarası defalarca aranmasına rağmen kendisine ulaşılamadı. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı bulunmadığına dair rapor düzenlenirken, jandarma trafik ekipleri tarafından olay yerini terk etme nedeniyle kaza tespit tutanağı düzenlendi.

Öte yandan, araç sahibi ise davacı ve şikayetçi olmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı