Bilecik Bozüyük'te 62 sporcunun katıldığı satranç turnuvası 5 kategoride düzenlendi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 62 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bilecik Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF Bilecik Temsilciliğince, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada katılımcılar, 5 kategoride mücadele etti.

Toplam 6 hakemin görev aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem tarafından verildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TSF Bilecik Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, keyifli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Babaoğlu, kentteki turnuvaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA