Bilecik Bozüyük'te meslek liselerini Daire Başkanı Faideci inceledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mehmet Faideci, Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi, Merkez Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ve Merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Faideci'ye Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Şube Müdürü Mustafa Doğru eşlik etti. Kurumlarda öğretmenlerle bir araya gelen heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarını önemsiyoruz. Mesleki eğitim kurumlarımızda yürütülen çalışmaları geliştirerek eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı