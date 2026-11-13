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Bilecik'te üç tekerlekli elektrikli motosiklet şarampole devrildi, sürücü öldü

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Bilecik'te üç tekerlekli elektrikli motosiklet şarampole devrildi, sürücü öldü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 54 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi; soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te üç tekerlekli elektrikli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bozüyük ilçesi Dodurga-Erikli kara yolu Dodurga beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dodurga'dan Erikli köyü istikametine seyir halinde olan Ali Can (54) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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