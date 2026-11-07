Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

PGL'de Osmanelispor, yarın AVS Çaycumaspor deplasmanında 3 puan hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL'de Osmanelispor, yarın AVS Çaycumaspor deplasmanında 3 puan hedefliyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'i PGL'de temsil eden Osmanelispor, 6. Grup 4. hafta maçında yarın deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Çaycumaspor İlçe Stadı'nda saat 14.00'da oynanacak maç öncesi son antrenmanını Bozüyük'te yapan kırmızı-yeşilli takımın hedefi 3 puan.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, yarın deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Çaycumaspor İlçe Stadı'nda saat 14: 00'da oynanacak maçın son hacılıkları Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan yapan kırmızı-yeşilli takımda hedef 3 puan olarak belirlendi. Çaycumaspor İlçe Stadı'nın çim olması nedeniyle son antrenmanı Bozüyük'te yapan Osmanelispor, maç saatini beklemeye başladı. Ligde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet alan kırmızı-yeşilli takımda futbolcuların moralleri gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 72 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları iptal edildi
ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği

Seçimde ağır yenilgi alan Trump faturayı üst düzey isme kesti
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum29

CHP lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi! Defter tamamen kapandı
Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler