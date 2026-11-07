PGL'de Osmanelispor, yarın AVS Çaycumaspor deplasmanında 3 puan hedefliyor

PGL'de Osmanelispor, yarın AVS Çaycumaspor deplasmanında 3 puan hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'i PGL'de temsil eden Osmanelispor, 6. Grup 4. hafta maçında yarın deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Çaycumaspor İlçe Stadı'nda saat 14.00'da oynanacak maç öncesi son antrenmanını Bozüyük'te yapan kırmızı-yeşilli takımın hedefi 3 puan.
Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.
PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, yarın deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Çaycumaspor İlçe Stadı'nda saat 14: 00'da oynanacak maçın son hacılıkları Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan yapan kırmızı-yeşilli takımda hedef 3 puan olarak belirlendi. Çaycumaspor İlçe Stadı'nın çim olması nedeniyle son antrenmanı Bozüyük'te yapan Osmanelispor, maç saatini beklemeye başladı. Ligde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet alan kırmızı-yeşilli takımda futbolcuların moralleri gözlerden kaçmadı.