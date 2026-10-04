Haberler

Bitlis Adilcevaz'da kasabın bakımını üstlendiği karga her gün dükkana geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Adilcevaz'da kasabın bakımını üstlendiği karga her gün dükkana geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 40 yılı aşkın süredir kasaplık yapan bir kasap, iş yerinin önünde bitkin halde bulduğu kargaya et verip bakımını üstlendi. Sağlığına kavuşan karga, o günden beri kasap dükkanını düzenli ziyaret ediyor ve günde 2-3 kez geliyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan sıra dışı dostluk görenleri gülümsetiyor. 40 yılı aşkın süredir kasaplık yapan Turan Zeybek'in hasta halde bulduğu karga, gördüğü ilginin ardından dükkanın adeta maskotu oldu.

Birkaç ay önce iş yerinin önünde bitkin halde bir karga bulan Zeybek, hayvana sahip çıkarak et verdi ve bakımını üstlendi. Kısa sürede sağlığına kavuşan karga ise kendisine gösterilen ilgiyi unutmayarak, o günden sonra kasap dükkanını düzenli olarak ziyaret etmeye başladı.

Günün belirli saatlerinde dükkana gelen karga, günde 2-3 kez Zeybek'i ziyaret ediyor. Kendisine ikram edilen etleri yiyen karga, bir süre dükkanın çevresinde vakit geçirdikten sonra yeniden uçup gidiyor. Kasap ile karga arasındaki bu sıra dışı iletişim çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, karganın her gün aynı dükkana gelmesi renkli görüntülere sahne oluyor.

Karganın artık kendisini tanıdığını belirten Turan Zeybek, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu ifade etti. Zeybek, "Karga geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder" dedi.

Adilcevaz'da başlayan bu beklenmedik dostluk, insanlarla hayvanlar arasındaki bağın güzel örneklerinden biri olarak vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 96 sitede yayınlandı.
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam

Ah be Barış! Beklenen mesajı tişörtüyle verdi
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı