Bitlis Adilcevaz'da kasabın bakımını üstlendiği karga her gün dükkana geliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan sıra dışı dostluk görenleri gülümsetiyor. 40 yılı aşkın süredir kasaplık yapan Turan Zeybek'in hasta halde bulduğu karga, gördüğü ilginin ardından dükkanın adeta maskotu oldu.

Birkaç ay önce iş yerinin önünde bitkin halde bir karga bulan Zeybek, hayvana sahip çıkarak et verdi ve bakımını üstlendi. Kısa sürede sağlığına kavuşan karga ise kendisine gösterilen ilgiyi unutmayarak, o günden sonra kasap dükkanını düzenli olarak ziyaret etmeye başladı.

Günün belirli saatlerinde dükkana gelen karga, günde 2-3 kez Zeybek'i ziyaret ediyor. Kendisine ikram edilen etleri yiyen karga, bir süre dükkanın çevresinde vakit geçirdikten sonra yeniden uçup gidiyor. Kasap ile karga arasındaki bu sıra dışı iletişim çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, karganın her gün aynı dükkana gelmesi renkli görüntülere sahne oluyor.

Karganın artık kendisini tanıdığını belirten Turan Zeybek, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu ifade etti. Zeybek, "Karga geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder" dedi.

Adilcevaz'da başlayan bu beklenmedik dostluk, insanlarla hayvanlar arasındaki bağın güzel örneklerinden biri olarak vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı