Bitlis'te BEÜ ve Muş Alparslan iş birliğindeki 4. Sosyal Bilimler Kongresi başladı

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi', açılış programıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen ve 2 gün sürecek kongrenin açılış programına İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

'KARMAŞIK VE HİBRİT BİR TEHDİT MİMARİSİ VAR'

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin insanlığa mutlak güven ortamı getirmediğini, aksine yeni risk ve belirsizlik alanlarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Yiğitbaşı, değişimin büyük bir hız kazandığı ve öngörülebilirliğin sınırlarının zorlandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Tarihsel sürece bakıldığında insanlığın kırılma dönemlerinde en büyük sınavı her zaman belirsizlikle veriliyor. Karşımızda sınırları aşan, aynı zamanda fiziksel sahayla dijital mecraları iç içe geçiren ve asayiş riskleriyle siber tehditleri, iklim krizleriyle toplumsal manipülasyonları aynı anda devreye sokabilen karmaşık ve hibrit bir tehdit mimarisi bulunmaktadır." dedi.

Tehditlerin yalnızca çeşitlenmediğini, fiziksel ve dijital alanlar arasında hızla hareket edebildiğini ifade eden Yiğitbaşı, bir suçun dijital ortamda başlayıp fiziksel dünyada sonuçlar doğurabildiğini, sahadaki küçük bir olayın da dijital mecralarda büyütülerek toplumsal krize dönüştürülebildiğini söyledi. Yiğitbaşı, güvenliğin yalnızca yollar, binalar ve coğrafi sınırlarla sınırlı olmadığını belirterek, "Güvenliğin asıl toplumsal dokunun kendisi, insanımızın esenliği ve geleceğe duyduğu sarsılmaz güvendir." diye konuştu.

'TOPLUMLARI AYAKTA TUTAN HAZIRLIK VE DAYANIKLILIKTIR'

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Bitlis'in binlerce yıllık medeniyet birikiminin hafızasını taşıdığını belirtti. Bitlis'in Urartulardan Selçuklulara ve Osmanlı'ya uzanan süreçte kervanların, alimlerin, mimarların ve şairlerin buluştuğu bir şehir olduğunu ifade eden Karakaya, kentin tarihi eserlerinin ilim ve sanatın geçmişten bugüne taşıdığı mirası gösterdiğini belirtti. Karakaya, "İnsanlık tarihi aynı zamanda risklerin ve krizlerin tarihidir. Depremler, salgınlar, ekonomik çalkantılar, göç dalgaları, siber tehditler. Yaşadığımız çağda belirsizlik ve kırılganlık her zamankinden daha görünürdür. Ancak tarih bize şunu da öğretmiştir: Toplumları ayakta tutan, krizin büyüklüğünden çok, krize karşı hazırlığın ve dayanıklılığın gücüdür." dedi.

'HİÇBİR KRİZ TEK BİR DİSİPLİNİN ALANINA SIĞMAZ'

Kongrenin temasının risk ve krizlere farklı disiplinlerin bakışını ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirten Karakaya, afet yönetimi, şehir planlama ve siber güvenliğin yanı sıra psikoloji, tarih, sosyoloji, iktisat, hukuk ve iletişim gibi sosyal bilimlerin ortak akılda buluşmasının önemine dikkat çekti. Karakaya, kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

2 GÜN SÜRECEK

Kongreye ev sahipliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da katılımcılara teşekkür ederek, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise kongrenin ana temasında yer alan "Risk çağında kırılganlık, kriz ve dirençlilik" başlıkları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış programı, İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na plaket takdim edilmesi ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Kongrenin 2 gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edeceği belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı