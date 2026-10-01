Bitlis-Baykan kara yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis-Baykan kara yolunda iki tır çarpıştı. Kazada tırlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı