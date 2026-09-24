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Tatvan'da otomobilde 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otomobilde arka koltuğun altındaki metal aksama gizlenmiş 15 parça halinde 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin koltuğunun altında gizlenmiş 1 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Tatvan'da ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuğunun altında metal aksamın içine gizlenmiş 15 parça halinde 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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