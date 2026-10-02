Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından biri olan Süphan Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, çevrede güzel görüntüler oluşturdu.
HAVA DAHA DA SOĞUYACAK
Beyaz örtüyle kaplanan zirve, ilçe merkezinden de görülebilir hale geldi. Bölgedeki vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirtirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.
"EŞSİZ GÖRÜNTÜLER SUNUYOR"
Mehmet Said Emen isimli vatandaş, "Süphan Dağı'nın karla kaplanan zirvesi, doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenler için de eşsiz görüntüler sundu" dedi.