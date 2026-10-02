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Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

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Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından biri olan Süphan Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, çevrede güzel görüntüler oluşturdu. 

HAVA DAHA DA SOĞUYACAK

Beyaz örtüyle kaplanan zirve, ilçe merkezinden de görülebilir hale geldi. Bölgedeki vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirtirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

"EŞSİZ GÖRÜNTÜLER SUNUYOR"

Mehmet Said Emen isimli vatandaş, "Süphan Dağı'nın karla kaplanan zirvesi, doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenler için de eşsiz görüntüler sundu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Pusatalfa nın Nannesi çoktan düşmüştü :)) Bunu havalar soğudu yılın ilk Karı düştü diye neden haber yaptınız?

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