Haberler

Sahte altın satıp 412 bin lira haksız menfaat sağlayan 6 şüpheli Bitlis'te yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahte altın satıp 412 bin lira haksız menfaat sağlayan 6 şüpheli Bitlis'te yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kuyumcuya sahte altın satan 6 şüpheli, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin 412 bin lira haksız menfaat sağladığı, operasyonda 303 bin 681 lira ile 350 avronun ele geçirildiği açıklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kuyumculara sahte altın satarak haksız menfaat elde eden 6 şüpheli, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpekyolu'nda 3 kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak satan ve 412 bin lira haksız menfaat elde eden 6 kişinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bitlis, Güroymak ve Van emniyet müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu Güroymak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, 303 bin 681 lira ve 350 avro, çok sayıda ziynet eşyası, kol saati, 6 cep telefonu, banka ve kredi kartları ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı

Yasa dışı bahis gelirlerine "bağış" kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye

Sahte MİT'çilerden akılalmaz tezgah! 7 kişiyi dolandırdılar

Sahte MİT'çilerin oyunu bozuldu! 4 ilde büyük operasyon
Düzce'de okulun duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Okul duvarına yazdığı yazının ardından hemen gözaltına alındı
Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?

Atilla Taş'ın acısı Lara'yı isyan ettirdi: Ne kadar acımasızsınız!
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı

Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı