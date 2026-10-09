Sahte altın satıp 412 bin lira haksız menfaat sağlayan 6 şüpheli Bitlis'te yakalandı

Sahte altın satıp 412 bin lira haksız menfaat sağlayan 6 şüpheli Bitlis'te yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kuyumcuya sahte altın satan 6 şüpheli, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin 412 bin lira haksız menfaat sağladığı, operasyonda 303 bin 681 lira ile 350 avronun ele geçirildiği açıklandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde kuyumculara sahte altın satarak haksız menfaat elde eden 6 şüpheli, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpekyolu'nda 3 kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak satan ve 412 bin lira haksız menfaat elde eden 6 kişinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bitlis, Güroymak ve Van emniyet müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu Güroymak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, 303 bin 681 lira ve 350 avro, çok sayıda ziynet eşyası, kol saati, 6 cep telefonu, banka ve kredi kartları ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.