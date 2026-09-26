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Bitlis Tatvan'da otomobil motor bölümünden alev alıp kullanılamaz hale geldi

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Bitlis Tatvan'da otomobil motor bölümünden alev alıp kullanılamaz hale geldi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde park halindeki otomobil, motor bölümünden alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, LPG'li olduğu belirtilen otomobilde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde park halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hidayet Mahallesi Oral Sokak'ta S.B.'ye ait 38 AFN 336 plakalı otomobil yol kenarına park edildikten yaklaşık 20 dakika sonra motor bölümünden alev almaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilin motor ve ön bölümünde büyük çapta hasar meydana geldi.

Aracın LPG'li olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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