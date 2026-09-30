Haberler

Tatvan'da Huzur ve Güven uygulamasında yaklaşık 500 şahıs ve 200 araç kontrol edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tatvan'da Huzur ve Güven uygulamasında yaklaşık 500 şahıs ve 200 araç kontrol edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Huzur ve Güven uygulamasında yaklaşık 500 şahıs ile 200 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan şahıslar yakalanırken, trafik kurallarına aykırı araçlara ve kapalı alanda sigara içilmesine izin veren iş yerine işlem yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde yaklaşık 500 şahıs ile 200 araç kontrol edildi.

Tatvan'da Özel Harekat polislerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekibin katılımıyla üç sabit ve iki hareketli kontrol noktasında "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, araçlar da detaylı şekilde kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli işlemler başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise eksiklikleri tespit edilen ve trafik kurallarına aykırı olduğu belirlenen araçlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca bir iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verildiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama
Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödemişler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fon krizi genişliyor! Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109 sayıyla bozguna uğrattı

Beşiktaş, İsrail ekibini dinlene dinlene yendi
Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe'ye Avrupa'da yan bakılmıyor
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Miyom ameliyatında ölen Gülşah Gizem Angı davasında kritik karar! Raporda 24 litre sıvı detayı

Ameliyat masasında 16 kilo arttı! 'Demo cihaz' davası ağır cezada
Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?

Yeni Şafak yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya’ya açtı ağzını yumdu gözünü