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Bitlis Hizan'da sosyal hizmet ekipleri köy köy dolaşıp kadınları bilgilendiriyor

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Bitlis'in Hizan ilçesinde 21 Mayıs'ta açılan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, köy köy dolaşarak kadınları ve genç kızları şiddet, KADES, evlilik kredisi ve erken evlilik konularında bilgilendiriyor. Tatvan'a gitmek zorunda kalan vatandaşlar artık hizmetlere Hizan'da ulaşabiliyor.

ŞENER TOKTAŞ/ORHAN ALCA - Bitlis'in Hizan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri, köy köy dolaşarak kadınları ve genç kızları kadına yönelik şiddetle mücadele, aile danışmanlığı, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ), evlilik kredisi ve erken yaşta evliliğin önlenmesi konularında bilgilendiriyor.

İlçede 21 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri, özellikle kırsaldaki vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla köyleri ziyaret ediyor.

Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekip, dağların yamaçlarında ve vadilerde bulunan köylere giderek ailelere eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Taş evleri ve merdiveni andıran yerleşim düzeniyle dikkati çeken Uzuntaş köyünün dar sokaklarından geçerek evlerin kapılarını çalan ekip, kadınları ve genç kızları Alo 183 Sosyal Destek Hattı, evlilik kredisi, aile danışmanlığı, bağımlılıkla mücadele, Kades, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliğin önlenmesi gibi konularda bilgilendirdi, broşür dağıttı.

"Amacımız tüm Hizan halkına ulaşmak"

Hizan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdurezzak Kaya, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 21 Mayıs'ta ilçede Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün hizmete açıldığını söyledi.

İlçede daha önce Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün bulunmadığını belirten Kaya, vatandaşların çeşitli sosyal hizmetlerden yararlanmak için Tatvan'a gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Hizan'ın 99 köyü ve çok sayıda mezrası bulunduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve psikolojik danışmanlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız Hizan'ın tüm köy ve mezralarına giderek önleyici hizmetler sunmak, hanelerdeki sorunları tespit etmek ve ailelere uygun hizmet modellerini oluşturmak. Uzuntaş köyünde kadınlara ve genç kızlara evlilik öncesi eğitim, kadına yönelik şiddetle mücadele, bağımlılıkla mücadele, erken yaşta evliliğin önlenmesi ve aile içi iletişim konularında bilgilendirme yapıldı."

Çalışmaları yürütmeyi sürdüreceklerini ifade eden Kaya, "Hizmete ulaşamayan tüm hanelerimize tek tek giderek aile içi problemler, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitimler ve erken yaşta evliliği önleyici hizmetlerimizi ailelerimize sunuyoruz. İlçede merkezin açılması hizmete ulaşma noktasında vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık oldu." dedi.

"Ulaşılabilirlik arttı"

Hizan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli psikolog Beyza Aslan da aile eğitim programları kapsamında Uzuntaş köyünde kadına yönelik şiddet, KADES uygulaması, ALO 183, evlilik kredisi ve aile danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Toplumda farkındalığın artırılması amacıyla köylerdeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Aslan, "Önceden vatandaşlarımız Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi'ne gidiyordu, artık Hizan'da da açıldı. Vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar çünkü hizmetlere ulaşılabilirlik arttı. Acil dosyalara daha hızlı ulaşım sağlıyoruz. Bu nedenle müdürlüğün açılmasını çok faydalı bulduklarını dile getirdiler." diye konuştu.

"Köyümüze gelip bizi bilgilendiriyorlar"

42 yaşındaki 5 çocuk annesi Cemile Aydın da köylerine gelen ekibin verdiği hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Köyümüze gelen sosyal hizmet ekibi kadınlara şiddet görüp görmediklerini sordu. Arkamızda duruyorlar. Evlilik kredisinde yardımcı oluyorlar. Aile danışmanlığı hizmeti için köyümüze gelen ekip bize çok iyi bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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