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Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası, üzerine çöken bulutlarla dronla görüntülendi

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Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası, üzerine çöken bulutlarla dronla görüntülendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, üzerine çöken bulutlarla dronla görüntülendi. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölüne ev sahipliği yapan kaldera, yaklaşık 2 bin 247 metre rakımda bulutların geçişiyle farklı manzaraya büründü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Nemrut Kalderası Milli Parkı üzerine çöken bulutlarla birlikte dronla görüntülendi.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, eşsiz doğal güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı. Yaklaşık 2 bin 247 metre rakımda bulunan kaldera, gökyüzünden üzerine çöken bulutlarla birlikte farklı bir manzaraya büründü. Dronla gerçekleştirilen çekimlerde kalderanın geniş krater yapısı, gölleri ve çevresindeki doğal örtü bulutların geçişiyle aynı karede görüntülendi. Çekimlerde kullanılan zaman atlamalı çekim tekniği olan time-lapse tekniğiyle hareket eden bulutların kaldera üzerindeki geçişi de saniye saniye kaydedilerek görsel bir şölen oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler seyrine tatminsiz görüntüler oluşturdu. Ayrıca Tatvan ilçe merkezi üzerindeki bulut geçişleri de time-lapse tekniğiyle görüntülendi.

Volkanik oluşumları, krater gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları ile zengin bitki örtüsünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası, yılın farklı dönemlerinde farklı bir görünüme kavuşuyor. Kışın karla kaplanan kaldera, yaz aylarında ise göllerin mavi tonları ve yeşil doğasıyla ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Nemrut Kalderası, sahip olduğu eşsiz jeolojik yapı ve doğal güzellikleriyle Bitlis'in önemli turizm destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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