Ahlatlı hafız bölge ikincisi oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Eren Öztürk Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Mehmet Emin Deniz bölge ikincisi oldu.

Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Eren Öztürk Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Mehmet Emin Deniz, Erzincan'da düzenlenen 'Hafızlık Sağlamlık Yarışması'nda bölge ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Konuyla ilgili olarak Ahlat İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek kadar, onu sağlam ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek de büyük bir emek, sabır ve gayret ister. Mehmet Emin Deniz'in bu başarısı; azmin, disiplinli çalışmanın ve Kur'an'a gönül vermenin güzel bir meyvesi oldu. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan kurs yöneticimizi, kıymetli hocalarımızı ve Mehmet Emin Deniz'in ailesini tebrik ediyor; öğrencimizi gönülden kutluyoruz. Bir hafızın başarısı, yalnızca bir dereceden ibaret değildir; bir ömrün Kur'an'la güzelleşmesine atılmış kıymetli bir adımdır. Mehmet Emin Deniz evladımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını ve Kur'an'la çıktığı bu güzel yolculuğun ömrü boyunca kendisine rehber olmasını diliyoruz. Rabbimiz Kur'an'ı gönlünde daim, yolunda yoldaş eylesin" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı