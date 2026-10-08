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Fransız çift, yaklaşık 9 bin 600 km pedal çevirdiği turu Adilcevaz'da tamamladı

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Fransız çift, yaklaşık 9 bin 600 km pedal çevirdiği turu Adilcevaz'da tamamladı
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Fransız çift, Avrupa'dan başlayıp yaklaşık 9 bin 600 kilometre pedal çevirdiği bisiklet yolculuğunu Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamladı. Adilcevaz'ın doğal güzellikleri ve Van Gölü manzarasından etkilenen çift, ilçeden güzel hatıralarla ayrılacağını belirtti.

Fransa uyruklu Raphael Bornard ve Elsa Sabot çifti, Avrupa'dan başlayarak yaklaşık 9 bin 600 kilometre pedal çevirdikleri bisiklet yolculuklarını Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamladı.

Uzun süredir bisikletleriyle farklı ülkeleri ve şehirleri gezen Fransız çift, Türkiye'ye ulaştıktan sonra rotalarını Bitlis'in Adilcevaz ilçesine çevirdi. Zorlu yolculuklarının son durağı olan Adilcevaz'a ulaşan çift, ilçenin doğal güzellikleri ve Van Gölü manzarası karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik maceranın ardından Adilcevaz'a ulaşmanın mutluluğunu yaşayan çift, burada dinlenerek ilçeyi keşfetme fırsatı buldu. Yolculuk boyunca farklı coğrafyalar, kültürler ve insanlarla tanıştıklarını belirten çift, bisikletle seyahat etmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Adilcevaz'ın Van Gölü kıyısındaki eşsiz manzarasının yolculuklarının finali için kendileri açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Fransız çift, ilçeden güzel hatıralarla ayrılacaklarını belirtti.

Bisiklet tutkunlarının uzun mesafeli yolculuklarda tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlikten de memnun kaldıklarını dile getiren çift, yolculukları boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik pedal serüvenini Adilcevaz'da tamamlayan çiftin hikayesi, ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra macera ve bisiklet turizmi açısından da dikkat çekici bir örnek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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