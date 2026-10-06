Bitlis Spor 1916, Türkiye Ziraat Kupası'nda Silifke Spor'u 6-0 mağlup etti

Bitlis Spor 1916, Türkiye Ziraat Kupası'nda Silifke Spor'u 6-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Ziraat Kupası'nda Bitlis Spor 1916, Bitlis Eren Stadyumu'nda konuk ettiği Silifke Spor'u 6-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, aldığı farklı galibiyetle kupada önemli bir sonuç elde ederken taraftarlarına da sevinç yaşattı.
Türkiye Ziraat Kupası'nda Bitlis Spor 1916, sahasında konuk ettiği Silifke Spor'u 6-0 mağlup ederek kupada farklı bir galibiyete imza attı.
Türkiye Ziraat Kupası mücadelesinde Bitlis Spor 1916 ile Silifke Spor karşı karşıya geldi. Bitlis merkezde bulunan Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergiledi. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede baskı kuran Bitlis Spor 1916, bulduğu tek golle soyunma odasına üstün girdi.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bitlis Spor 1916, rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı daha da açarak karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
Bitlis Spor 1916, bu sonuçla Türkiye Ziraat Kupası'nda önemli bir galibiyet elde ederken, taraftarlarına da farklı galibiyet sevinci yaşattı.