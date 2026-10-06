Bitlis Spor 1916, Türkiye Ziraat Kupası'nda Silifke Spor'u 6-0 mağlup etti

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Türkiye Ziraat Kupası'nda Bitlis Spor 1916, sahasında konuk ettiği Silifke Spor'u 6-0 mağlup ederek kupada farklı bir galibiyete imza attı.

Türkiye Ziraat Kupası mücadelesinde Bitlis Spor 1916 ile Silifke Spor karşı karşıya geldi. Bitlis merkezde bulunan Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergiledi. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede baskı kuran Bitlis Spor 1916, bulduğu tek golle soyunma odasına üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bitlis Spor 1916, rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı daha da açarak karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Bitlis Spor 1916, bu sonuçla Türkiye Ziraat Kupası'nda önemli bir galibiyet elde ederken, taraftarlarına da farklı galibiyet sevinci yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı