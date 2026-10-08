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Bitlis Hizan'da Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri yaşlı çiftin üzüm hasadını yaptı

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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde yaşayan yaşlı çiftin sağlık sorunları nedeniyle toplayamadığı üzümleri, Tatvan Gençlik Merkezi'nden gönüllü gençler hasat etti. Toplanan üzümler, satış geliri yaşlı çifte verilmek üzere Tatvan'a götürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle üzüm hasadını yapamayan yaşlı çiftin yardımına gönüllü gençler yetişti.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde yaşayan Arif ve Avdet Önsuz çiftinin sağlık sorunları nedeniyle üzüm bağındaki hasadı gerçekleştiremediğini öğrendi.

Bunun üzerine köye giden gönüllüler, çiftle bir süre sohbet ettikten sonra bağa geçerek üzümleri topladı.

Hasat edilen üzümler, satışından elde edilecek gelirin yaşlı çifte verilmesi amacıyla Tatvan'a götürüldü.

Tatvan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Murat İlbars, AA muhabirine, merkez olarak gönüllülük faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Harmandöven köyünde yaşayan yaşlı çiftin üzüm bağında hasat yapacak kimsenin olmadığını öğrendiklerini belirten İlbars, "Üzümlerin heba olmaması için kayıtsız kalmadık. Tatvan Gençlik Merkezi olarak gönüllü gençlerimizle beraber üzümleri topladık." dedi.

Gönüllülerden Harun Kaya da yardıma ihtiyacı olan Önsuz çiftinin üzüm bağındaki hasada destek olduklarını ifade etti.

Yaşlı çiftin sağlık sorunları nedeniyle üzümlerini toplayamadığını dile getiren Kaya, "Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak yardıma ihtiyacı olan amcamızın üzüm bağına geldik. Üzümlerini topladık. Gençlik liderimize, gençlik merkezimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bizlere bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yaşlı çift de üzüm hasadını gerçekleştiren gönüllü gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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