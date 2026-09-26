Bitlis Tatvan'da fındık büyüklüğünde dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Bitlis Tatvan'da fındık büyüklüğünde dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Tatvan'da öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur kısa sürede doluya dönüşerek yaşamı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara ve iş yerlerine sığındı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, kısa süre sonra doluya dönüştü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlara ve iş yerlerine sığındı.
Kaynak: AA