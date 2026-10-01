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Bitlis Güroymak'ta çok sayıda kaşıkçı kuşu sulak alanda görüntülendi

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Bitlis Güroymak'ta çok sayıda kaşıkçı kuşu sulak alanda görüntülendi
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Bitlis'in Güroymak ilçesindeki sulak alanlarda çok sayıda kaşıkçı kuşu görüntülendi. Bu görüntüler doğa gözlemcileri ve fotoğrafçıların ilgisini çekerken, Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen sulak alanların kuşlar için önemli yaşam ve beslenme alanı olduğunu vurguladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki sulak alanlar, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bölgede son günlerde çok sayıda kaşıkçı kuşunun görülmesi, doğa gözlemcileri ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Güroymak'taki sulak alanlarda toplu halde görülen Kaşıkçı kuşları, bölgenin sahip olduğu doğal zenginliği bir kez daha gözler önüne serdi. Beyaz gövdeleri, uzun siyah bacakları ve kaşığı andıran karakteristik gagalarıyla dikkat çeken kaşıkçılar, sulak alanlarda beslenirken görüntülendi. Kuşların toplu halde görülmesi, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

"Sulak alanlar önemli yaşam ve beslenme alanıdır"

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Güroymak sulak alanlarının kuşlar açısından önemli bir yaşam ve beslenme alanı olduğunu belirtti. Önen, bölgede yılın farklı dönemlerinde çok sayıda yerli ve göçmen kuş türünün gözlemlenebildiğini ifade ederek, kaşıkçıların toplu olarak görülmesinin sulak alanların biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Güroymak sulak alanlarının doğa fotoğrafçıları açısından da önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Önen, bölgedeki doğal zenginliklerin korunmasının önemini vurguladı. Önen, sulak alanların korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasının bölgede yaşayan kuş türlerinin yanı sıra doğa gözlemcileri ve fotoğrafçılar için de önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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