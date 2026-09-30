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Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde 123 personelli kaza tatbikatı gerçekleştirildi

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Bitlis'te 1950 metrelik 8 Ağustos Tüneli'nde, olası trafik kazalarına müdahale kapasitesini geliştirmek için 123 personel ve 24 araçla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan 3 yaralı kurtarıldı; KBRN ölçümünde zararlı serpinti tespit edilmedi.

Bitlis'te, 1950 metrelik 8 Ağustos Tüneli'nde, olası trafik kazalarına müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 123 personel ve 24 aracın katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen tatbikata, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Tünel Şefliği, Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği, Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi, İHH Arama Kurtarma ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri katıldı.

Vali Vekili Adnan Ayte'nin başkanlığında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 8 Ağustos Tüneli'nde iki aracın kaza yaptığı ve araçlardan birinde kaynağı belirlenemeyen bir maddenin bulunduğu ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sızıntısı riskine karşı kaza yerine ilk olarak AFAD KBRN ekipleri girdi.

KBRN ekiplerinin yaptığı ölçüm ve analizlerde insan sağlığına zarar verebilecek herhangi bir serpinti tespit edilmedi.

Yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından araçlarda sıkışan 3 yaralı, AFAD, UMKE, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, trafiğe kapatılan tünel, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

1950 metre uzunluğundaki tünelde gerçekleştirilen tatbikatla, olası trafik kazalarında müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin olaylara müdahale reflekslerinin artırılması amaçlandı.

Tatbikatı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşegül Ilgaz, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Cenan Sami Akkan izledi.

Kaynak: AA
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