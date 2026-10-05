Şeyh Edebali'nin 700. yılı anısına sözü Bilecik bezine işlendi, 250 ürün hazırlandı

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MUHSİN ARSLAN - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü usta öğreticileri ile kursiyerleri, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözü ile tasvirlerini geleneksel Bilecik bezine işledi.

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı olması nedeniyle 2026'nın UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınmasının ardından Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlatıldı.

"Taş Mektep" olarak da bilinen Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Ek Binası'nda açılan dokuma kursuna katılan 11 kursiyer ile 5 usta öğretici, yörede pamuktan üretilen geleneksel Bilecik bezinde Şeyh Edebali'nin tasvirleri ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün yer aldığı yaklaşık 250 ürün hazırladı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmada, bazı bezlere "Şeyh Edebali anısına" ve "1326-2026" ifadeleri ile Kayı boyu sembolü işlendi.

Aynı motif ve ifadelerin kullanıldığı Bilecik bezinden erkek atkıları ve kravatlar da üretildi.

"Misafirlere hediye ettik, kamu kurumlarına verdik"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü usta öğreticisi Güler Gün, AA muhabirine, Bilecik bezinde yöreye özgü "elibelinde", "koçboynuzu" ve "tarak" gibi motiflerin kullanıldığını söyledi.

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle farklı bir çalışma yapmak istediklerini belirten Gün, şöyle konuştu:

"Bezleri hem 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde misafirlere hediye ettik hem de kamu kurumlarına verdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illere de gönderdik. Bitlis'in Ahlat ilçesine bile gitti."

Usta öğretici Filiz Vural da Şeyh Edebali'nin sözünü ve tasvirlerini Bilecik bezine işlerken manevi duygular yaşadıklarını ifade etti.

Hazırladıkları ürünlerin ilgi gördüğünü dile getiren Vural, "Hem şehrimizin hem de Şeyh Edebali'nin adı duyuldu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kente ürünlerimiz gitti. Çok mutlu olduk." dedi.

Vural, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Bilecik'in dokuma kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını, hazırlanan ürünlerin de bu çalışmaya katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA