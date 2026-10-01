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Hizan'da sağanak, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarda kar yağışına dönüştü

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Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Kolludere köyü çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar beyaz örtüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye bağlı Kolludere köyü çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgedeki dağlık alanlarda etkili olan kar yağışı, doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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