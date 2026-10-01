Hizan'da sağanak, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarda kar yağışına dönüştü

Hizan'da sağanak, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarda kar yağışına dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Kolludere köyü çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar beyaz örtüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye bağlı Kolludere köyü çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki dağlık alanlarda etkili olan kar yağışı, doğada güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA