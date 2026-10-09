DEM Partili Gökalp, Merzifon'daki bakımevinde otizmli gencin ölümüne araştırma istedi

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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, İçişleri Bakanlığınca bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Batman'da imar ve ihale sorunları olduğunu iddia eden Kutevi, kentin öz kaynaklarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bölgede, işsizlik ve yoksulluğun en yüksek görüldüğü illerden birinin Batman olduğunu ifade eden Kutevi, istihdam oluşturacak ve şehrin kalkınmasını sağlayacak adımların atılması, alt ve üstyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Amasya'nın Merzifon ilçesinde özel bir bakımevinde otizmli bir gencin hayatını kaybettiğini söyledi.

Konuyla ilgili soru önergesi verdiğini belirten Gökalp, verdikleri soru önergesine ilgili bakanlığın verdiği yanıtı eleştirdi. Gökalp,"Ölümüne giden bütün süreç bağımsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalı. Bakım merkezlerindeki şiddet, ihmal ve şüpheli ölümler için Meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır. Habersiz denetimler, bağımsız uzmanların katılımıyla yürütülmeli." diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, seçim bölgesindeki sorunları anlatarak Van'ın tarım, turizm ve ticaret açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin doğru politikalarla değerlendirilemediğini savundu.

"Kırsal bölgelerde temel hizmetlere erişim sorunları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Van'ın sorunları artık ertelenmez bir noktadadır. Çözüm için tüm kurumların ortak akıl ve sorumluluk anlayışıyla harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Varli, uçak seferlerinin yetersiz, bilet fiyatlarının ise çok yüksek olduğunu iddia etti.???????

Kaynak: AA