Bitlis Hizan'da 13 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması sürüyor

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Bitlis'in Hizan ilçesinde yol asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince Horozdere-Süttaşı-Budaklı grup yolunda 13 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Bölgede özellikle yağışlı dönemlerde çamur nedeniyle ulaşımda yaşanan sorunların, asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla sona ermesi bekleniyor.

Süttaşı Köyü Muhtarı Hasan Talay, geçmişte yolun çamur nedeniyle ulaşımda sorunlara neden olduğunu söyledi.

Çalışmanın bölge sakinleri için önemli olduğunu belirten Talay, "Daha önce bu bölgede yollarımız çamurluydu, araçlarla geçemiyorduk. Sağ olsunlar, 13 kilometrelik yolumuzu asfaltlayacaklar. Çalışmalar devam ediyor. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA