Haberler

Bitlis Hizan'da 13 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, Horozdere-Süttaşı-Budaklı grup yolunda 13 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Yağışlı dönemlerde çamur nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarının, çalışmanın tamamlanmasıyla sona ermesi bekleniyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yol asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince Horozdere-Süttaşı-Budaklı grup yolunda 13 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Bölgede özellikle yağışlı dönemlerde çamur nedeniyle ulaşımda yaşanan sorunların, asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla sona ermesi bekleniyor.

Süttaşı Köyü Muhtarı Hasan Talay, geçmişte yolun çamur nedeniyle ulaşımda sorunlara neden olduğunu söyledi.

Çalışmanın bölge sakinleri için önemli olduğunu belirten Talay, "Daha önce bu bölgede yollarımız çamurluydu, araçlarla geçemiyorduk. Sağ olsunlar, 13 kilometrelik yolumuzu asfaltlayacaklar. Çalışmalar devam ediyor. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA
'Gençlik nereye gidiyor' dedirten görüntü

"Gençlik nereye gidiyor" dedirten görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

Koltuğuna yeni isim aranıyor

Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

Yeraltı'nın yeni sezon fragmanı geldi! Seyircinin tepkisi Bozo'ya
Satır arasında dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi kastetti?

Satır arasında dikkat çeken mesaj! Erdoğan kimi kastetti?
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fon krizi genişliyor! Eski başkan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu! 'Metres' sözünün perde arkasını anlattı

Adliye çıkışında konuştu! "Metres" sözünün perde arkasını anlattı
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi