İsmetullah Altun, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili olarak görevlendirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni görevlendirme kapsamında Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi. İsmetullah Altun, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili olarak görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan "İl Müdürleri Yeni Görevlendirmeler" duyurusunda Muş, Van ve Batman illerindeki yeni görevlendirmeler açıklandı. Buna göre Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü V. olarak İsmetullah Altun görevlendirildi.

Bitlis ve Van'da görev yaptı

1969 yılında Bitlis'te dünyaya gelen İsmetullah Altun, ilk ve ortaöğrenimini Bitlis'te tamamladı. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi İşletme-Muhasebe Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu.

Kamu görevine eğitim alanında başlayan Altun, 2010 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne geçti. Bitlis'te İl Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Altun, 2017-2023 yılları arasında Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yaptı.

10 Kasım 2023 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekilliği görevine getirilen Altun, 15 Kasım 2023 tarihinde görevine başladı. Altun, 2 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne asaleten atandı. Bakanlığın yeni görevlendirmesiyle birlikte Altun'un görev yeri bu kez Muş oldu.

Evli ve 5 çocuk babası olan Altun'un, yeni görevlendirmenin ardından Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı