Şeyh Edebali Haberleri - Şeyh Edebali Kimdir - Haberler

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Şeyh Edebali Haberleri

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Şeyh Edebali

Şeyh Edebali Biyografisi

Doğum YeriKırşehir / Türkiye
Doğum Tarihi1.01.1206 / 1.01.1326

Şeyh Edebali Kimdir ?

Şeyh Edebali 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edilir. Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde doğmuştur. Aslen Karamanlı'dır. Edebalı ilk tahsilini Karaman´da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi´nin öğrencisi oldu. Daha sonra Dımaşk´a(Şam)giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden dini ilim tahsil etti. Şam´dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Eskişehir yakınlarınd
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İl Başkanı Yıldırım oyunu kullandı

İl Başkanı Yıldırım oyunu kullandı

Şeyh Edebali - 14.05.2023
Bilecik'te Engelliler Haftası kutlandı

Bilecik'te Engelliler Haftası kutlandı

Şeyh Edebali - 12.05.2023
BŞEÜ'de 'Akademik Cübbe Giyme ve Ödül Töreni' yapıldı

BŞEÜ'de 'Akademik Cübbe Giyme ve Ödül Töreni' yapıldı

Şeyh Edebali - 11.05.2023
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 83 öğretim üyesi için cübbe töreni düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 83 öğretim üyesi için cübbe töreni düzenlendi

Şeyh Edebali - 11.05.2023
Annenin değeri piyano ve yan flüt resitalinde anlatıldı

Annenin değeri piyano ve yan flüt resitalinde anlatıldı

Şeyh Edebali - 05.05.2023
Altan Atar'ın ismi o parkta yaşatılacak

Altan Atar'ın ismi o parkta yaşatılacak

Şeyh Edebali - 03.05.2023
Çocukların gösterisi mest etti

Çocukların gösterisi mest etti

Şeyh Edebali - 01.05.2023
BAKAN ÖZER HER KADIN KOOPERATİFİMİZE EN AZ BİR USTA ÖĞRETİCİ ALACAĞIZ

BAKAN ÖZER HER KADIN KOOPERATİFİMİZE EN AZ BİR USTA ÖĞRETİCİ ALACAĞIZ

Şeyh Edebali - 27.04.2023
Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız

Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız

Şeyh Edebali - 27.04.2023
Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'ni Ramazan ayı ve bayramda 40 bin kişi ziyaret etti

Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'ni Ramazan ayı ve bayramda 40 bin kişi ziyaret etti

Şeyh Edebali - 26.04.2023
Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'ni Ramazan Ayında ve Bayramda Yaklaşık 40 Bin Kişi Ziyaret Etti

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'ni Ramazan Ayında ve Bayramda Yaklaşık 40 Bin Kişi Ziyaret Etti

Şeyh Edebali - 25.04.2023
Anne ve babaları tiyatroda oynadı, çocukları izledi

Anne ve babaları tiyatroda oynadı, çocukları izledi

Şeyh Edebali - 30.01.2023
Kuruluş Osman Şeyh Edebali öldü mü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali diziden ayrılıyor mu? Şeyh Edebali ölecek mi?

Kuruluş Osman Şeyh Edebali öldü mü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali diziden ayrılıyor mu? Şeyh Edebali ölecek mi?

Şeyh Edebali - 11.01.2023
Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali ne zaman, nasıl öldü? Şeyh Edebali kaç yaşında öldü?

Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali ne zaman, nasıl öldü? Şeyh Edebali kaç yaşında öldü?

Şeyh Edebali - 11.01.2023
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un türbesine ziyaretçi akını

Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un türbesine ziyaretçi akını

Şeyh Edebali - 16.12.2022
Şeyh Edebali Türbesi'ndeki tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı

Şeyh Edebali Türbesi'ndeki tarihi ve mimari silueti bozan elektrik direği kaldırıldı

Şeyh Edebali - 04.10.2022
Bilecik haber... Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Bilecik haber... Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Şeyh Edebali - 30.09.2022
Kabe'nin iç ve dış örtüsünden bir kısmı Şeyh Edebali Türbesi'nde sergilenecek

Kabe'nin iç ve dış örtüsünden bir kısmı Şeyh Edebali Türbesi'nde sergilenecek

Şeyh Edebali - 26.09.2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti

Şeyh Edebali - 16.09.2022
Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde 'Şet Kuşatma' yapıldı

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde 'Şet Kuşatma' yapıldı

Şeyh Edebali - 15.09.2022
Bilecik haber: Bilecik'te Ahilik Haftası'nda 'şed kuşanma' canlandırıldı

Bilecik haber: Bilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşanma" canlandırıldı

Şeyh Edebali - 14.09.2022
Bilecik gündem haberleri: AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan, '2026 Şeyh Edebali' yılı teklifi

Bilecik gündem haberleri: AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan, "2026 Şeyh Edebali" yılı teklifi

Şeyh Edebali - 14.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Şeyh Edebali - 12.09.2022
Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde 4 bin kişiye pilav dağıtıldı

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde 4 bin kişiye pilav dağıtıldı

Şeyh Edebali - 06.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı

Şeyh Edebali - 06.09.2022
Kastamonu gündem haberi... Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak

Kastamonu gündem haberi... Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak

Şeyh Edebali - 25.08.2022
Bu ilginç durumu yağışlar ortaya çıkardı

Bu ilginç durumu yağışlar ortaya çıkardı

Şeyh Edebali - 25.08.2022
Bilecik haber | Bilecik'te 8 Yaşındaki Zeynep Yağmur Çevik, 'Kadına Şiddete Hayır' Temalı Resim Sergisi Açtı

Bilecik haber | Bilecik'te 8 Yaşındaki Zeynep Yağmur Çevik, "Kadına Şiddete Hayır" Temalı Resim Sergisi Açtı

Şeyh Edebali - 18.08.2022
Son Dakika | Aileleriyle kavuşan askerler gözyaşlarına hakim olmadı

Son Dakika | Aileleriyle kavuşan askerler gözyaşlarına hakim olmadı

Şeyh Edebali - 13.08.2022
Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Şeyh Edebali - 12.08.2022
Belediye ait 46 dükkan ve işyeri için ihale yapıldı

Belediye ait 46 dükkan ve işyeri için ihale yapıldı

Şeyh Edebali - 05.08.2022
Son dakika haber | Şeyh Edebali Türbesini 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ziyaret etti

Son dakika haber | Şeyh Edebali Türbesini 3 bin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi ziyaret etti

Şeyh Edebali - 01.08.2022
Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumu yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumu yapıldı

Şeyh Edebali - 05.07.2022
Şeyh Edebali Türbesi'ne 7 ülkeden ziyaretçi geldi

Şeyh Edebali Türbesi'ne 7 ülkeden ziyaretçi geldi

Şeyh Edebali - 25.06.2022
Başkan Subaşı basın mensupları ile bir araya geldi

Başkan Subaşı basın mensupları ile bir araya geldi

Şeyh Edebali - 24.06.2022
Sanayi ve üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sanayi ve üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı

Şeyh Edebali - 24.06.2022
Türk Sağlık-Sen Bilecik Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu

Türk Sağlık-Sen Bilecik Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu

Şeyh Edebali - 18.06.2022
Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı

Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı

Şeyh Edebali - 18.06.2022
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

Şeyh Edebali - 15.06.2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerine ziyaret

Şeyh Edebali - 13.06.2022
Yoğun yağışta oluşan birikinti ve çamurlar temizlendi

Yoğun yağışta oluşan birikinti ve çamurlar temizlendi

Şeyh Edebali - 11.06.2022
Bağcılar bilimle şenlendi

Bağcılar bilimle şenlendi

Şeyh Edebali - 03.06.2022
Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı

Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı

Şeyh Edebali - 26.05.2022
Rektör Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi açılışına katıldı

Rektör Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi açılışına katıldı

Şeyh Edebali - 13.05.2022
Halit Gölcan güven tazeledi

Halit Gölcan güven tazeledi

Şeyh Edebali - 09.05.2022
Şeyh Edebali Türbesi bayramda on binlerce ziyaretçinin akınına uğradı

Şeyh Edebali Türbesi bayramda on binlerce ziyaretçinin akınına uğradı

Şeyh Edebali - 05.05.2022
Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza

Bilecik'te trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı kaza

Şeyh Edebali - 29.04.2022
Cimnastik kursu öğrencileri yeteneklerini sergiledi, sertifikalarını aldı

Cimnastik kursu öğrencileri yeteneklerini sergiledi, sertifikalarını aldı

Şeyh Edebali - 26.04.2022
Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi

Sanat akademisi resim kursundaki öğrenciler eserlerini sergiledi

Şeyh Edebali - 26.04.2022
16 farklı ülkeden öğrencilere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı

16 farklı ülkeden öğrencilere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı

Şeyh Edebali - 22.04.2022
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