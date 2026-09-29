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Bitlis Eren Üniversitesi önündeki kavşakta iki araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Bitlis Eren Üniversitesi önündeki kavşakta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bitlis'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bitlis Eren Üniversitesi önündeki kavşakta, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 56 AY 648 plakalı minibüs ile 65 ABN 394 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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