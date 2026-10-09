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Adilcevaz'ın tescilli cevizinde hasat Vali Karakaya'nın katılımıyla başladı

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Adilcevaz'ın tescilli cevizinde hasat Vali Karakaya'nın katılımıyla başladı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizinde hasat sezonu, Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla başladı. Vali Karakaya, ilçenin yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10. sırada olduğunu söyledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kendine özgü lezzeti ve kalitesiyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizinde hasat sezonu, Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla başladı.

Bitlis'in önemli tarımsal değerlerinden biri olan Adilcevaz cevizinde hasat heyecanı yaşanıyor. İlçede düzenlenen hasat programı, Vali Karakaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Adilcevaz cevizinin bölge ekonomisine katkısı, üretimin önemi ve ürünün marka değerinin korunması konuları ön plana çıktı.

Adilcevaz'ın iklimi ve doğal şartlarında yetişen, kendine has aroması ve kalitesiyle bilinen ceviz, bölge üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Coğrafi işaret tesciliyle ilçenin tarımsal kimliğini temsil eden Adilcevaz cevizinin tanıtımının artırılması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Burada konuşan Vali Karakaya, bugün bereketli toprakları ve çalışkan insanıyla bilinen Adilcevaz ilçesinde olduklarını belirterek, "Ceviz hasadını hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adilcevaz yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10. sırada yer alır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise birinci sırada yer almaktayız. Bizler tarımsal üretimimizi arttırmayı, ürünlerimizin marka değerini yükseltmeyi ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını en iyi şekilde almasını çok önemsiyoruz" dedi.

Tarımsal üretimin desteklenmesi, yerel ürünlerin korunması ve Adilcevaz cevizinin daha geniş pazarlara ulaştırılması konularının ilçenin ekonomik gelişimi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Adilcevaz'da başlayan ceviz hasadının, üreticilere bereketli bir sezon getirmesi temenni edilirken, ilçenin simge ürünlerinden olan tescilli Adilcevaz cevizinin gelecek nesillere aktarılması ve marka değerinin güçlendirilmesi için çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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