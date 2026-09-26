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Bitlis Tatvan'da sağanak ve ceviz büyüklüğünde dolu hayatı olumsuz etkiledi

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Bitlis Tatvan'da sağanak ve ceviz büyüklüğünde dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü; yağış kısa sürede etkisini kaybetti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan'da etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü. Yağış kısa sürede etkisini kaybederken, dolu yağışı çevrede dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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