Haberler

Tatvan'da mesleki eğitim toplantısında işletmelerle eğitim kurumları bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tatvan'da mesleki eğitim toplantısında işletmelerle eğitim kurumları bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Tatvan'da mesleki eğitim merkezi, TATSO ve esnaf odası iş birliğinde düzenlenen toplantıda öğrencilerle işletmeler arasındaki süreçler değerlendirildi. Programda eğitimciler ve işletme yetkililerine psikoloji, iş sağlığı ve güvenliği ile yanlış uygulamalar anlatıldı.

Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde "Mesleki Eğitim Merkezleri İşletme Toplantısı" düzenlendi.

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler ile işletmeler arasındaki süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla TATSO konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan eğitimciler, oda başkanları ve işletme yetkilileri bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aydın ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Gani Aldanmaz, tarafından konuşmalar yapıldı.

Konuşmasında mesleki eğitimin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından önemine dikkat çeken TATSO Başkanı Bilal Adabağ, işletmeler ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Toplantının devamında Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Müslüm Şimşek tarafından "15-18 yaş grubu öğrencilerin psikolojisini anlama" konulu bilgilendirme yapıldı.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fatih Sayım ise iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Zaid Doğru da, "Mesem İşletmelerince bilinen yanlış uygulamalar" başlıklı sunum yaptı.

Programda konuşan Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Zaid Doğru, mesleki eğitimdeki güncel gelişmelere ve iş dünyasıyla kurulan iş birliğinin önemine dikkat çekti. Doğru, gençlerin sahada daha donanımlı yetişmesi ve pratik eğitim süreçlerinin desteklenmesi için yerel işletmelerin katkısının büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, katılımlarından dolayı tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Programın son bölümünde katılımcıların soru, cevap ve önerileri alınarak işletmelerin karşılaştığı konular değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi

ABD'den gelen veri altının seyrini değiştirdi
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
'Bozuk et' haberi yapan gazeteci tutuklandı

"Bozuk et" haberi başını yaktı! Adliye çıkışında böyle seslendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek harf şirketin sonunu getirdi! Milyonlarca sterlinlik hata

Yapılan yazım hatası koca şirketi batırdı!
Keban'da 'tatlı suların hayaleti' yakalandı! Dişlerine bakın

'Hayalet' yakalandı! Tüm şehir bu balığı konuşuyor
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

Fenerbahçe'ye müjde! Kasa ağzına kadar dolacak

14 ilde 'Daltonlar' baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

14 ilde "Daltonlar" baskını! Üstelik 12'si çocuk
Yüksek mahkeme ile yerel mahkemeyi karşı karşıya getiren dava! Odakta tek bir isim var

Yüksek mahkeme ile yerel mahkemeyi karşı karşıya getiren dava
Laboratuvardaki gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmanına 'Yardıma hazırız' mesajı

Gizemli ölüm Trump'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmana "yardım" mesajı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı