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Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatıyla hasta hayata tutundu

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Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatıyla hasta hayata tutundu
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalbinden ağır yaralanan hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 3 saatlik açık kalp ameliyatıyla hayata tutundu. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen ameliyat sayesinde hasta başka bir ile sevk edilmeden tedavi edildi. Hasta yoğun bakıma alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kalbinden ağır yaralanan hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik operasyonla hayata tutundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalbinden ağır şekilde yaralanan hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İl Sağlık Müdürü, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şaban Ergene, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğulcan Özdemir ile Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik operasyonla hastanın kalbindeki yara tedavi edildi.

Ameliyatın ardından hasta, tedavi ve takibi için yoğun bakım ünitesine alındı.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla hasta, başka bir ile sevk edilmeden tedavi edildi.

Kaynak: AA
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