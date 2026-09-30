Bitlis Hizan'da otluk yangınını itfaiye söndürdü, 3 dönüm alan zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitlis'in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gayda köyünün Kayalar mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA