Bitlis Hizan'da otluk yangınını itfaiye söndürdü, 3 dönüm alan zarar gördü

Bitlis Hizan'da otluk yangınını itfaiye söndürdü, 3 dönüm alan zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde Gayda köyü Kayalar mezrasındaki otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gayda köyünün Kayalar mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA