Haberler

Bitlis Hizan'da otluk yangınını itfaiye söndürdü, 3 dönüm alan zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Hizan'da otluk yangınını itfaiye söndürdü, 3 dönüm alan zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde Gayda köyü Kayalar mezrasındaki otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gayda köyünün Kayalar mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret

Loca davasında 3. kez ret!
Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Fiyatlar düştü, çılgın balıkçı coştu! Palamudu böyle yedi
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

İsrail'in korktuğu kadar var! Pilotu havada defalarca bıçaklamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj

Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! Fonlar için ilk mesaj
Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı