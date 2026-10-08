Bitlis'te uluslararası eğitim bilimleri kongresi başladı, 140 bildiri sunulacak

Bitlis'te düzenlenen "TRB2 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde merkezi konferans salonunda "Eğitimde dijital dönüşüm ve öğrenmenin geleceği" temasıyla yapılan kongreye, Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Bitlis Vali Vekili Onur Aykaç, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Kongreyi düzenleyenlere teşekkür eden Aykaç, "Özellikle bizim medeniyet tasavvurumuzu düşününce, dünya bilim camiasına Harizmileri, İbn Sinaları, Cezerileri hediye etmiş bir medeniyetin varisleri olarak bizler için eğitimcilik çok daha büyük bir iş. Birkaç yüz yıldır bocalayan bir millet olarak bu kongrelerin yeniden dünya sahnesinde varoluşumuza vesile olmasını temenni ediyorum. Yeniden büyük bilim insanlarımızın bu salonlardan, Bitlis'ten, Muş'tan, Hakkari'den ve Van'dan çıkmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da üniversitelerin yalnızca bilimsel eğitim veren kurumlar olmadığını, bulundukları bölgenin ve şehrin gelişimine de katkı sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Üretilen bilgilerin topluma yayılması gerektiğini dile getiren Elmastaş, şunları kaydetti:

"Bu tarz kongreler özellikle üniversite ortamlarında üretilen bilgilerin doğrudan insanlara ulaştırılmasını sağlayan alanlardır. Bu kongrenin bir diğer önemli özelliği de milli eğitim camiasındaki kıymetli hocalarımız burada, üniversite gençlerimizle beraber salonumuzu doldurdular. Kongrede 140'ın üzerinde bildiri var. Bu bildiriler 3 gün boyunca burada değerlendirilecek. Akademisyenler aylardır hazırladıkları bildirileri bizlerle paylaşacak. Bu kongrenin bir diğer özelliği ise bölgesel bir kongre olmasıdır."

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Derya Arslan ise 140 civarında bildiriyle üç gün boyunca 17 atölye çalışması yapacaklarını belirtti.

Arslan, şöyle devam etti:

"TRB2 Bitlis, Hakkari, Muş, Van illerini kapsayan bölgesel bir sınıflandırmayı ifade etmektedir. Kongremiz bu dört ilin eğitim, bilim, akademik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen ortak bir buluşma amaçlamaktadır. Bu yıl kongremizi eğitimde dijital dönüşüm ve öğrenmenin geleceği temasıyla gerçekleştiriyoruz. Eğitim dünyasının çok hızlı değiştiği, yapay zekadan dijital öğrenme ortamlarına, güvenli okul ikliminden fırsat eşitliğine kadar pek çok konunun yeniden ele alınması gereken bir dönemdeyiz. İşte bu nedenle burada üç gün boyunca alanında değerli bilim insanlarımızın konuşmalarını, farklı bakış açılarını bir araya getiren panellerimizi, 140 civarında akademik bildirilerimizi ve en önemlisi de öğretmenlerimize yönelik 17 atölye çalışmalarımızı sizlerle gerçekleştireceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ise "Evrilen, dijitalleşen dünyada kendini geliştirecek öğretmenlerimizin sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda rehberlik eden, öğrenciyi, öğretmeni, aileyi ve veliyi, anneyi, babayı da yönlendiren bir rol almasını gerektiğini düşünüyorum. O nedenle bu kongrenin özellikle öğretmenlerimize, biz eğitim camiasındaki paydaşlara çok önemli katkılar sunacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sunumlarla devam eden kongrenin açılışına Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Bitlis İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA