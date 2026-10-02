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Bitlis Tatvan'da yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

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Bitlis Tatvan'da yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü
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Bitlis Tatvan'da etkili olan yoğun sis, Tatvan-Rahva hattında görüş mesafesini yer yer 5 metreye düşürdü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken ulaşım kontrollü sağlanıyor; yetkililer hız ve takip mesafesi uyarısı yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'te yaklaşık iki gündür etkisini sürdüren yağışlı hava, bugün yerini kent genelinde yoğun sise bıraktı. Özellikle Tatvan'dan Rahva bölgesine uzanan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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