Bitlis'te iki Kur'an kursundan 86 hafize icazet belgesi aldı

Bitlis'te Fatih Yatılı Kız Kur'an Kursu ile Hacı Hikmet Ersan Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 86 hafize için icazet töreni düzenlendi.

Bitlis Belediyesi Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Hafizelerin, Türk ve Filistin bayraklarıyla sahnedeki yerlerini almasının ardından ilahiler seslendirildi. Eğitimlerini tamamlayan hafizeler adına Ayşenur Kardaş konuşma yaptı.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hafizelere icazetlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, Bitlis'in doğası, iklimi, insanı, tarihi ve kültürüyle zengin bir kent olduğunu söyledi.

Kentin manevi iklimi, medrese kültürü, Anadolu'nun kadim kültürü ve Anadolu irfanını yansıtan insan yapısının Bitlis'i farklı bir noktaya taşıdığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bitlis bölgemizde ülkemizde önemli şehirlerden biri. Bugün bunun yansıması olan güzel bir programdayız. Fatih Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndan 60, Hacı Hikmet Ersan Kız Kur'an Kursu'ndan 26 olmak üzere 86 hafize kızımız icazetlerini alacak. Kızlarımızın, hocalarımızın ve ailelerimizin büyük fedakarlıkları ve emekleriyle bu noktaya gelindi. Allah hepinizden razı olsun. Güzel bir söz var. Gökyüzünü nasıl ki yıldızlar süslüyorsa, yeryüzünü de hafızlar süslüyor. Peygamber Efendimiz 'En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir' diye buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde ve Peygamber Efendimizin kılavuzluğunda bir hayat geçirmeyi ilke edinen, toplumumuza, milletimize, ümmete hayırlı bilgileri aktarmak için bu yola giren çocuklarımız ve gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır."

Hafızlığın kolay olmadığını ve büyük emekler gerektirdiğini aktaran Karakaya, "Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz gibi öğretecek, hıfzettiğiniz gibi yaşayarak topluma, millete önderlik ve rehberlik yapacak, örnek olacaksınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Kızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu zorluklara ortaklık ettikleri için ailelerine, toplumumuz, milletimiz ve şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bitlis Müftü Vekili Yahya Aktaş ise Kur'an-ı Kerim'i taşımanın bir Müslüman için en büyük nimetlerden biri olduğunu belirtti.

Öğrencilerin alacağı icazetin yalnızca eğitim sürecini tamamladıklarını gösteren bir belge olmadığını kaydeden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel yolculukta önemli bir merhale katettiniz. Kur'an kursumuzun eğitim faaliyetlerine katkı sunarak öğrencilerimizin yetişmesine destek olan hayırsever ailelerimize ve esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Destekler sadece buradaki güzel merasime değil, Kur'an'la buluşan gençlerimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bir öğrencinin Kur'an öğrenmesine vesile olmak, onun gönlünde Kur'an sevgisinin oluşmasına katkı sağlamak ve bu güzel hizmetin devamına destek vermek, maddi karşılığından çok daha büyük bir anlam taşımaktadır."

Bitlis Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu ise emeklerinden dolayı hocalara teşekkür ederek, "Aslında sizin dersleriniz bitmedi, dersiniz ve irşadınız daha yeni başlıyor. Rabbim yolunuzu açık etsin. Hepinize dünya ve ahiret saadeti diliyorum." dedi.

Van Müftülüğü görevine atanan Kadir Koçak ve Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahirhan Aydın'ın da konuşma yapmasının ardından hafizelere icazet belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Vali yardımcıları Tarık Safa Kahveci ve Adnan Ayte, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA