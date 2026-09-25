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Bitlis Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri öğretmenlere 40 önlük teslim etti

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Bitlis Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri öğretmenlere 40 önlük teslim etti
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki TOBB Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk ve ortaokul öğretmenleri için önlük dikti. Hazırlanan önlüklerden ilk etapta 40'ı Dumlupınar Mahallesi'ndeki öğretmenlere teslim edildi, öğretmenler öğrencilere teşekkür etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler için önlük dikti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki okulun Moda Tasarım ve Tekstil Teknolojileri Bölümü öğrencileri, öğretmen önlüklerinin kesim, dikim, ütüleme ve paketleme işlemlerini yaptı.

Öğrencilerin emeğiyle hazırlanan önlüklerden ilk etapta 40'ı, Dumlupınar Mahallesi'nde ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlere teslim edildi.

Tatvan Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan tarafından teslim edilen önlükleri giyen öğretmenler, öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencileri tebrik eden Akhan, "Önlükleri öğretmenlerimize teslim ettik. Velilerimizin ve öğrencilerimizin öğretmenlerimize yaklaşımları çok iyi. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

TOBB Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sedef Yalçın da okul bünyesinde Moda Tasarım ve Tekstil Teknolojileri bölümlerinin bulunduğunu, öğrencilerin bu alanlarda eğitim aldığını söyledi.

Okulun üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:

"Kapasite olarak hiçbir eksiğimiz yok ve öğretmenlerimiz de özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz için ikişer adet üniforma ürettik. Kışlık öğrenci forması 600, yazlık formalarımızdan da 400 tane hazırlayıp öğrencilerimize dağıttık. Bu yıl da hazırladığımız önlükleri arkadaşlarımıza teslim ettik. Bu çalışmamız öğretmen arkadaşlarımız tarafından çok beğenildi."

Önlükleri hazırlayan öğrencilerden Beyzanur Kılıç ise geçen yıl öğrencilerin üniformalarını, bu yıl da öğretmen önlüklerini ürettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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