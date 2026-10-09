Van Gölü'nde inci kefali yavruları Tatvan kıyılarında sürüler halinde görüntülendi

Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yavruları, büyüme süreçlerini tamamlamalarının ardından gölün kıyı kesimlerinde yoğun şekilde görülmeye başladı.

Van Gölü'nün Bitlis'in Tatvan ilçesi kıyılarında yoğun sürüler halinde yüzen inci kefali yavruları görsel şölen sundu. Amatör dalgıç ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı tarafından kaydedilen görüntülerde, inci kefali yavrularının oluşturduğu büyük balık sürüleri dikkat çekti.

Her yıl mayıs ve haziran aylarında üremek için göle dökülen akarsulara göç eden inci kefalleri, yumurtalarını tatlı sulara bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, gelişim süreçlerinin ardından Van Gölü'ne dönerek özellikle kıyı bölgelerinde sürüler halinde beslenmeye devam ediyor.

Van Gölü'nün su altı zenginliklerini görüntülemek amacıyla yaklaşık bir aydır Tatvan sahillerinde dalış yaptıklarını belirten amatör dalgıç ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, bu yıl da inci kefali yavrularını görüntüleme fırsatı bulduklarını söyledi. Daha önceki yıllarda da aynı bölgede inci kefallerini gözlemlediklerini ifade eden Subaşı, bu yılki balık yoğunluğunun önceki yıllara kıyasla biraz daha fazla olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Subaşı, "Yaklaşık bir aydır Tatvan sahillerinde dalışlar yapıyoruz. Daha önceki yıllar inci kefali gözlemlediğimiz alanda bu yıl da yine inci kefallerini çekme imkanı oldu. Bu yılki popülasyonun önceki yıllara göre biraz daha fazla olması oldukça sevindirici. Çok büyük balık yavrusu sürüleriyle karşılaştık" dedi.

İnci kefallerinin üreme döneminin ardından Van Gölü'ne dönüş sürecini anlatan Subaşı, yavru balıkların özellikle kıyı kesimlerinde uzun süre sürüler halinde beslenerek yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Van Gölü'nün yalnızca su üstünde değil, su altında da birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mayıs ve haziran aylarında derelere geçerek tatlı sulara yumurtalarını bırakan inci kefallerinin yavruları, daha sonra yumurtadan çıkarak Van Gölü'ne geri dönüyor ve sürüler halinde özellikle kıyı bölgelerde uzun süre besleniyor. Bugün de çekim yaptığımız alanda çok büyük balık sürüleriyle karşılaştık ve bunları çekme imkanı bulduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı