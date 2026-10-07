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Muş'ta tırla çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarılarak hastaneye sevk edildi

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Muş'ta tırla çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarılarak hastaneye sevk edildi
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Muş-Bitlis kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarılarak Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bitlis kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen 65 ABJ 081 plakalı tır ile 42 RP 828 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.T. ve M.F.T. araç içerisinde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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