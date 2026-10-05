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Bitlis'te Adilcevaz-Patnos kara yolunda kamyonet takla attı, 2 kişi yaralandı

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Bitlis'te Adilcevaz-Patnos kara yolunda kamyonet takla attı, 2 kişi yaralandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Adilcevaz-Patnos kara yolunun 32. kilometresinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Patnos kara yolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 65 AAK 973 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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