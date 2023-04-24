Nemrut Haberleri - Nemrut Kimdir - Haberler

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Nemrut Haberleri

Nemrut haber, Nemrut son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Nemrut Krater Dağı'nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi

Nemrut Krater Dağı'nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi

Nemrut - 24.04.2023
Şoförler liman yolundan şikayetçi

Şoförler liman yolundan şikayetçi

Nemrut - 13.04.2023
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor

Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor

Nemrut - 12.04.2023
Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin hayran bırakan kar manzarası

Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin hayran bırakan kar manzarası

Nemrut - 09.04.2023
Yabancı dağcılar Nemrut Dağı'nda dağ kayağı yaptı

Yabancı dağcılar Nemrut Dağı'nda dağ kayağı yaptı

Nemrut - 05.04.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Nemrut - 26.03.2023
Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütunu eski haline getirilecek

Karakuş Tümülüsü'nün yıkılan sütunu eski haline getirilecek

Nemrut - 20.03.2023
Nemrut'un kış uykusuna 'kuraklık' engeli

Nemrut'un kış uykusuna 'kuraklık' engeli

Nemrut - 25.01.2023
Geziye giderken karda mahsur kalan turistler kurtarıldı

Geziye giderken karda mahsur kalan turistler kurtarıldı

Nemrut - 29.11.2022
Nemrut'ta turistlere kar sürprizi

Nemrut'ta turistlere kar sürprizi

Nemrut - 16.11.2022
Sonbahar renkleriyle mest eden Nemrut Krater Gölü evlenecek çiftleri doğal stüdyosu oldu

Sonbahar renkleriyle mest eden Nemrut Krater Gölü evlenecek çiftleri doğal stüdyosu oldu

Nemrut - 01.11.2022
Asırlık 'Nemrut Develeri' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Asırlık 'Nemrut Develeri' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Nemrut - 14.10.2022
Nemrut Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı 165 bini aştı

Nemrut Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı 165 bini aştı

Nemrut - 05.10.2022
Bitlis spor haberleri... Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup tüm heyecanıyla devam ediyor

Bitlis spor haberleri... Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup tüm heyecanıyla devam ediyor

Nemrut - 30.09.2022

Perre Antik Kent'te kazılar başladı
Nemrut Jeoparkı'ndaki lav kalıntıları dronla görüntülendi

Nemrut Jeoparkı'ndaki lav kalıntıları dronla görüntülendi

Nemrut - 27.09.2022
Adıyaman haberleri: Adıyaman'a turist akını

Adıyaman haberleri: Adıyaman'a turist akını

Nemrut - 25.09.2022
Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı

Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı

Nemrut - 15.09.2022
Van yerel haberleri... Van Gölü Aktivistler Derneği üyelerinden 40 kilometrelik Nemrut yürüyüşü

Van yerel haberleri... Van Gölü Aktivistler Derneği üyelerinden 40 kilometrelik Nemrut yürüyüşü

Nemrut - 04.09.2022
Van haberleri... Vanlı dağcılar 9 günde 4 zirve yaptı

Van haberleri... Vanlı dağcılar 9 günde 4 zirve yaptı

Nemrut - 01.09.2022
Malatya haberleri! Malatyalı Şevket Aydın, Nemrut Dağı Zirvesine Çıkan Yolun Yapılmamasına Tepki Gösterdi: 'Bir Kilometre Yolu Yapamıyorlar'

Malatya haberleri! Malatyalı Şevket Aydın, Nemrut Dağı Zirvesine Çıkan Yolun Yapılmamasına Tepki Gösterdi: "Bir Kilometre Yolu Yapamıyorlar"

Nemrut - 27.08.2022
'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

"Nemrut Dağı Kommagene Bienali", 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

Nemrut - 25.08.2022
Van haber... Van Denizi Bisiklet Festivalinde 140 kilometre geride kaldı

Van haber... Van Denizi Bisiklet Festivalinde 140 kilometre geride kaldı

Nemrut - 17.08.2022
Nemrut Dağı'nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı

Nemrut Dağı'nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı

Nemrut - 15.08.2022
Dünya mirası Nemrut'u hafta sonu 1000 kişi ziyaret etti

Dünya mirası Nemrut'u hafta sonu 1000 kişi ziyaret etti

Nemrut - 15.08.2022
'Nemrut Yayla Şenliği' sona erdi

"Nemrut Yayla Şenliği" sona erdi

Nemrut - 14.08.2022
Bitlis haber! Bitlis'te düzenlenen 'Nemrut Yayla Şenliği' sona erdi

Bitlis haber! Bitlis'te düzenlenen "Nemrut Yayla Şenliği" sona erdi

Nemrut - 14.08.2022
'Nemrut Yayla Şenliği' düzenlendi

"Nemrut Yayla Şenliği" düzenlendi

Nemrut - 13.08.2022
Nemrut Dağı'nda konser verildi

Nemrut Dağı'nda konser verildi

Nemrut - 13.08.2022
Nemrut Dağı'nda konser coşkusu

Nemrut Dağı'nda konser coşkusu

Nemrut - 13.08.2022
Kalp Gölü havadan görüntülendi

Kalp Gölü havadan görüntülendi

Nemrut - 11.08.2022
Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü

Volkanik dağın buhar bacalarında korkutan görüntü

Nemrut - 10.08.2022
Nemrut Kraterinde muhteşem tozlu yolculuk, böyle görüntülendi

Nemrut Kraterinde muhteşem tozlu yolculuk, böyle görüntülendi

Nemrut - 08.08.2022
Nemrut kalderasında Arap tavşanı görüntülendi

Nemrut kalderasında Arap tavşanı görüntülendi

Nemrut - 05.08.2022
'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor

'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor

Nemrut - 03.08.2022
'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor

'Nemrut'un Develeri' turizme kazandırılmayı bekliyor

Nemrut - 03.08.2022
Nemrut Dağı'ndaki heykellere 'nano kireç' dolgusu

Nemrut Dağı'ndaki heykellere 'nano kireç' dolgusu

Nemrut - 23.07.2022
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi

Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi

Nemrut - 07.07.2022
Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği

Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği

Nemrut - 25.06.2022
Nemrut Dağı figüründen müzik aleti tasarladı

Nemrut Dağı figüründen müzik aleti tasarladı

Nemrut - 10.06.2022
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Nemrut - 06.06.2022
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Nemrut - 05.06.2022
Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor

Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor

Nemrut - 01.06.2022
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar

Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar

Nemrut - 30.05.2022
Nemrut'un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

Nemrut'un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

Nemrut - 30.05.2022
Prof. Dr. Birol Akgül: 'Nemrut'ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek'

Prof. Dr. Birol Akgül: "Nemrut'ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek"

Nemrut - 26.05.2022
Nemrut'un eteğinde gastronomi buluşması

Nemrut'un eteğinde gastronomi buluşması

Nemrut - 25.05.2022
Adıyaman'ın lezzetleri 'Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları'nda tanıtıldı

Adıyaman'ın lezzetleri "Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları"nda tanıtıldı

Nemrut - 25.05.2022
Adıyaman'ın lezzetleri 'Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları'nda tanıtıldı

Adıyaman'ın lezzetleri "Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları"nda tanıtıldı

Nemrut - 25.05.2022
Nemrut Krater Gölü yaz turizmine hazır

Nemrut Krater Gölü yaz turizmine hazır

Nemrut - 24.05.2022
TARİHİ CENDERE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER

TARİHİ CENDERE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER

Nemrut - 22.05.2022
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