Nemrut Haberleri - Nemrut Kimdir - Haberler

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Nemrut Haberleri
Nemrut haber, Nemrut son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Nemrut - 26.03.2023
Sonbahar renkleriyle mest eden Nemrut Krater Gölü evlenecek çiftleri doğal stüdyosu oldu
Nemrut - 01.11.2022
Bitlis spor haberleri... Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup tüm heyecanıyla devam ediyor
Nemrut - 30.09.2022
Van yerel haberleri... Van Gölü Aktivistler Derneği üyelerinden 40 kilometrelik Nemrut yürüyüşü
Nemrut - 04.09.2022
Malatya haberleri! Malatyalı Şevket Aydın, Nemrut Dağı Zirvesine Çıkan Yolun Yapılmamasına Tepki Gösterdi: "Bir Kilometre Yolu Yapamıyorlar"
Nemrut - 27.08.2022
Prof. Dr. Birol Akgül: "Nemrut'ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek"
Nemrut - 26.05.2022