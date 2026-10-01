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Tatvan'da 20 noktada denetimde ruhsatsız silah ele geçirildi, şüpheli yakalandı

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Tatvan'da 20 noktada denetimde ruhsatsız silah ele geçirildi, şüpheli yakalandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece 20 noktada asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde yaklaşık 200 araç sorgulandı, ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan şüpheli yakalandı; kapalı alanda sigara içenlere ve izin veren işletmelere ceza kesildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında gece ilçe genelinde denetim yapıldı.

Trafik ekiplerince yaklaşık 200 araç sorgulanırken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Asayiş denetimlerinde ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan bir şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ayrıca kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade eden işletmelere ve bu alanlarda sigara içen kişilere de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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